Fábrica de chocolates de Santa Cruz do Sul projeta expansão

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, realizou uma visita à fábrica de chocolates artesanais Catterino, instalada na unidade local da Germani Alimentos. Foram discutidos os planos de expansão que prometem impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico do município.

A visita foi guiada pelo diretor industrial do Grupo Dallas, responsável pela Germani Alimentos, Carlos Adriano Ferrugem. Ele explicou que o investimento na produção de chocolates estava previsto para ocorrer em São Paulo, mas Santa Cruz do Sul acabou sendo escolhida. Agora, a empresa está prestes a dar mais um passo importante: um aporte adicional de R$ 40 milhões para ampliação física e a implementação de uma nova linha de produção, que terá capacidade para 1,2 mil quilos de chocolate por hora, possibilitando 34 itens com formatos e sabores diferentes. O objetivo é ingressar também no setor varejista.

Para a prefeita Helena Hermany, esse investimento é um marco crucial para o desenvolvimento econômico de Santa Cruz do Sul. "A expansão da fábrica de chocolates Catterino e a instalação da nova linha de produção são passos significativos para a diversificação da economia local. Além de gerar empregos diretos e indiretos, essa iniciativa contribui para o crescimento sustentável de nossa comunidade", afirmou a prefeita. A previsão é de que a ampliação da fábrica e da instalação da nova linha de produção fiquem prontas em julho.