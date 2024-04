Codeca recebe mais contêineres de lixo em Caxias do Sul

A Codeca, de Caxias do Sul, recebeu nesta quinta-feira (4) mais 100 contêineres amarelos. É a terceira leva de um total de 500 equipamentos adquiridos para a coleta seletiva. Os primeiros 200 foram recebidos em março e já estão sendo distribuídos em pontos estratégicos de Caxias do Sul. Os 200 restantes serão entregues pelo fornecedor durante este mês de abril.

A coleta mecanizada contempla 1,8 mil pares de contêineres e alcança mais de 200 mil pessoas. Os equipamentos comprados repõem itens avariados e, em muitos casos, queimados em atos de vandalismo. Em 2022, foram repostos 380 contêineres amarelos, e em 2023, mais 400 foram adquiridos. Em 2024, há queda de 87% no vandalismo a contêineres em comparação com o ano passado, em função da entrada em funcionamento do Centro Integrado de Operações, onde as forças de segurança monitoram câmeras instaladas por toda a cidade.