Consórcio arremata gestão das placas de rua em Caxias do Sul

A concessão para instalação e substituição das placas de rua em Caxias do Sul já tem empresa vencedora. A apresentação das propostas ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), e o Consórcio Mobiliário de Caxias, liderado pela empresa Imobtarget Comunicação Visual, foi o vencedor. O valor de outorga fixa a ser paga pela concessionária é R$ 1.311 milhão, e a outorga variável que o concessionário irá pagar durante o prazo de contrato para o município é 2% da receita operacional bruta. A remuneração do concessionário se dará a partir da colocação de anúncios junto às placas

O objeto da concessão é o fornecimento, instalação, manutenção e conservação das placas dos logradouros viários, conhecidas tecnicamente com o nome de toponímicos, em todo o território do município pelo período de 20 anos. Também está prevista a padronização nas dimensões e especificações das placas, considerando a ampliação do tamanho da placa de rua que é afixada em suporte vertical próprio e a melhoria da visibilidade das informações.

A partir do início da operação da concessão, a empresa concessionária terá 24 meses para concluir a implementação/substituição das placas toponímicas de todo o município. A concessão estabelecerá prazos mais rigorosos para a realização de manutenções, sendo de 24 horas quando de situação emergencial e 48 horas para demais manutenções corretivas.

"A concorrência e os ágios apresentados nas outorgas fixas refletem a valorização do mobiliário urbano da cidade. É importante lembrar também que a concessão abrange a integralidade do município, inclusive a área rural", destaca o secretário de Parcerias Estratégicas, Matheus Neres da Rocha. Homologado o resultado da licitação, o vencedor da licitação deverá demonstrar o cumprimento das condições de assinatura do contrato e cumpri-las em 30 dias. Entre os passos seguintes estão a assinatura do contrato, a ordem de início cinco dias úteis após a assinatura, a apresentação do plano de implantação, aprovação do plano e início do prazo de implantação ou adequação das placas.