Empresa de ônibus de Passo Fundo, Coleurb tem novo dono

Empresa de transporte coletivo urbano de Passo Fundo, a Coleurb tem um novo controle acionário. A companhia, que possui mais de seis décadas de atuação, foi adquirida pelo empresário Sergio Tadeu Pereira. O anúncio da compra ocorreu nesta quarta-feira (3).

O executivo possui grande experiência no ramo do transporte coletivo. Ele também é sócio de operações como a Sogil, na região Metropolitana de Porto Alegre, e a Visate (Viação Santa Tereza), em Caxias do Sul. Por dez anos (2004-2014), foi presidente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM). Hoje, lidera a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul (Fetergs). Recentemente, Pereira vendeu sua participação na empresa Santo Anjo, que oferece a ligação interestadual entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, buscando concentrar esforços na oferta de sistemas urbanos e interurbanos.

Com a aquisição, a gerência geral da Coleurb será de Claudinei Bonifácio. Segundo ele, o potencial econômico da região é uma das razões para o investimento. A nova controladora da empresa pretende investir na melhoria da frota da cidade. A previsão é que haja renovação de 10% dos ônibus até o final do primeiro semestre. Serão do modelo Euro 6, que seguem normas rígidas de controle de emissão de poluentes, além de elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência (PCDs).

Outros 35 veículos, advindos das demais empresas do grupo, serão transferidos no segundo semestre, por serem 12 anos mais novos do que os atuais. Por fim, há estudos para a adoção da bilhetagem eletrônica. Atualmente, a Coleurb atende à demanda por transporte coletivo em Passo Fundo com cerca de 80 ônibus circulando em dias úteis. Ao todo, mais de 30 linhas são disponibilizadas ao longo do perímetro urbano da cidade.