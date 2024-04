Obras da barragem Taquarembó, em Dom Pedrito, serão retomadas

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (4) o contrato para a retomada das obras da barragem do Arroio Taquarembó. Demanda antiga de Dom Pedrito, a finalização da construção da barragem é fundamental pois traz benefícios para toda a região da Campanha. O prazo para conclusão da Taquarembó é de 21 meses a partir da retomada dos trabalhos.

Para o prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves, a retomada das obras da Taquarembó é uma vitória. "Pedi a ele (Leite)celeridade e atenção a essa obra, que é fundamental para o desenvolvimento e para a infraestrutura da nossa região. Para que possamos ter, num futuro próximo, a ERS-630 asfaltada, diversificação na produção, com geração de mais emprego e renda para a população", afirmou o prefeito

As obras da barragem Taquarembó iniciaram em 2009 mas, com 60% dos trabalhos concluídos, foram paralisadas em 2017, em razão de problemas de contrato com a empresa executora. Em setembro de 2023, foi publicado um novo edital para a retomada das obras e a empresa Sultepa Construção e Comércio Ltda, em consórcio com a Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente, foi a vencedora da licitação para executar os serviços remanescentes da barragem. A Sultepa também é a executora da barragem do Jaguari, entre São Gabriel e Lavras do Sul.

Construída em concreto, com barramento de 350 metros de comprimento por 34 metros de altura, a barragem tem capacidade de armazenamento de 116 milhões de metros cúbicos de água em um lago de 1,7 mil hectares — o suficiente para irrigar 50 mil hectares.