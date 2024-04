Estudo em Arroio do Meio identifica visão de crianças sobre répteis

Um estudo conduzido no município de Arroio do Meio revelou que estudantes do ensino fundamental apresentam uma compreensão distorcida sobre a importância e características dos répteis. A pesquisa, realizada pela Univates em parceria com uma escola local, analisou os conhecimentos prévios e os mitos associados a esses animais, bem como suas interações com os estudantes. O estudo é de autoria de Mathias Hofstätter, acadêmico do curso de Ciências Biológicas; Luiz Liberato Costa Corrêa, tutor do curso de Ciências Biológicas - EAD; e das pesquisadoras Elisete Maria de Freitas e Liana Johann.