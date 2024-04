Fundação Municipal de Canoas abre processo seletivo para a contratação de médicos

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas realiza o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais nas funções de médico geriatra, neurologista adulto e pediátrico, e psiquiatra, para atuação nas Unidades de Saúde de Canoas. O início das atividades acontece após resultado final do processo no dia 3 de maio.

O contrato de trabalho tem caráter emergencial, por tempo determinado, e poderá ser firmado com o prazo inicial de até seis meses, podendo ser prorrogado por necessários períodos, no limite de até vinte e quatro meses, conforme necessidade da administração.

As inscrições acontecem de 2 a 10 de abril. Para efetuar o pedido de ingresso no processo seletivo, os candidatos devem acessar o endereço eletrônico (forms.gle/orV8i1uXNkvhzK3x5) e pagar a taxa de R$100,00, por depósito bancário identificado, até o último dia do período de inscrições - ou seja, dia 10/04.

Sobre vagas, carga horária e remuneração, cada área de atuação disponibiliza uma vaga mais cadastro reserva, com 20 horas semanais e oferece remuneração de R$ 8.784,22. Os candidatos devem apresentar certificados de ensino superior completo em medicina, especialidade na área escolhida, previstas do edital, e registro ativo e regular no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).