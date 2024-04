Parque da Barragem de Santa Maria vai receber R$ 12 mi em obras

Para a instalação de uma área de lazer, de prática esportiva e de integração social junto à barragem do Rio Vacacaí-Mirim, na região do bairro Campestre do Menino Deus, em Santa Maria, a prefeitura abriu edital para escolher a empresa que será a responsável pela obra. O projeto, denominado Parque da Barragem, tem investimento previsto de R$ 12.6 milhões.

Os recursos para o Parque da Barragem são provenientes de convênio firmado, em 2022, entre a prefeitura de Santa Maria e o governo do Estado. A obra tem previsão de ser concluída em 720 dias a contar da assinatura da ordem de serviço.

A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 14 de maio, às 8h30min, na Sala de Licitaçõe. As empresas interessadas em participar devem comparecer ao local com toda a documentação necessária em mãos. "Mais um passo muito importante foi dado para realizarmos esse sonho. O recurso está garantido e, agora, o edital de licitação consolida esta primeira etapa. Vamos avançar neste processo para, em poucas semanas, termos a empresa vencedora e definirmos o cronograma de início da obra", comemora o titular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer , Gilvan Ribeiro.