Com investimento de R$ 4 milhões, Torres ganha novo restaurante

A cidade de Torres, no Litoral Norte, vai ganhar uma nova opção gastronômica. Inaugura na quinta-feira (4) o Atlanta Beach Torres. Com 1.800 metros quadrados e 644 metros quadrados de estacionamento privativo coberto, serão investidos cerca de R$ 4 milhões no empreendimento, que fica na avenida Castelo Branco.

O Atlanta Beach Torres concretiza uma carreira de 24 anos de dedicação ao ramo gastronômico do empresário César Tibres de Campos. Ele iniciou atuando no ramo como garçom no ano 2000, passou para gerente, depois sócio e finalmente empreendedor do segmento. O local, que será uma pizzaria, será a quarta operação do empresário, que tem negócios em outras cidades do litoral gaúcho e, também, em Gramado. Ao todo, os quatro restaurantes empregam cerca de 110 colaboradores.

Para o projeto em Torres, a ideia foi trazer uma opção gastronômica moderna. O local contará com bar de drinks, adega de vinho climatizada com mais de 400 rótulos, área kids com 60 metros e estacionamento para 120 carros. O novo restaurante tem capacidade de atender simultaneamente 300 clientes que serão recebidos com um cardápio que oferecerá rodízio de pizzas, calzones, massas, filés, risotos e sushi.

"É uma cidade bem cuidada e que merece um empreendimento diferenciado no ramo gastronômico. Não só Torres, mas toda a região, inclusive as cidades vizinhas de Santa Catarina. Após achar o local, tivemos a certeza que seria o melhor lugar para fazermos nosso maior investimento em 24 anos", destaca o empresário.