Prefeitura cede terreno para a Unimed em Santo Ângelo

A prefeitura de Santo Ângelo concedeu uma área para a construção da nova sede da Unimed Missões. O local fica no Parque de Exposições Siegfried Ritter. A obra será edificada no terreno cedido, que fica próximo da subestação da CEEE.

O prefeito Jacques Barbosa assinou a cedência da área em audiência com o presidente da Unimed Missões, Luís Claudio Madureira, o vice Luís Carlos Cavalheiro e funcionários da cooperativa médica. A área, atualmente ocupada pela Unimed será devolvida ao município. No terreno cedido, a empresa construirá uma sede para ocupação em meio aos eventos realizados no parque e, também, para uso recreativo de funcionários e familiares.

Madureira agradeceu a doação do terreno, salientando que o novo espaço valorizará não apenas a Unimed Missões e seu quadro de colaboradores, mas também proporcionará que a cooperativa amplie sua atuação em eventos como a Fenamilho. Atualmente, a cooperativa atua em parceria com o poder público desde 2006, proporcionando melhorias na estrutura do educandário e promovendo ações de educação, saúde e recreação com os alunos.