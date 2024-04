Orquestra abre inscrições para alunos de seis cidades do RS

A Orquestra Jovem Recanto Maestro está com vagas abertas para novos alunos. O projeto abrange estudantes dos 7 aos 18 anos de idade, que residem ou estudam nas cidades de Santa Maria, Agudo, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Silveira Martins e São João do Polêsine, e oferece aulas gratuitas, com empréstimo de instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompete, trompa, trombone, percussão, oboé, clarinete, fagote e flauta transversal.

As disciplinas contempladas pela iniciativa vão desde a musicalização até experiências em grupos profissionais, passando pela orquestra infantil e jovem. Ao entrar no projeto, os alunos passam a ter aulas semanais no polo de sua cidade.

Depois, são orientados pelos professores a escolherem um instrumento para se dedicar e, após o tempo de aprendizado, são convidados a participar de ensaios, aos sábados, no Recanto Maestro, onde passam a conhecer jovens músicos de outros municípios e a integrar a formação orquestral, recebendo também auxílio de transporte e alimentação para acompanhar os ensaios fora de seu local de residência.

Promovido pela Fundação Antonio Meneghetti e realizado pela Associação OntoArte, com o apoio da Filarmônica OntoArte Recanto Maestro, o projeto conta atualmente com 223 alunos. As inscrições não têm custo e podem ser feitas até o dia 20 de abril por e-mail ( [email protected] ).