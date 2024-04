Cronograma da PPP da iluminação é apresentado em Caxias do Sul

Em uma reunião realizada na prefeitura, na segunda-feira (1), foi apresentado o roteiro de modernização da PPP de iluminação pública, um esboço orientativo para suporte da elaboração do plano de modernização que será desenvolvido pelo consórcio Luz de Caxias do Sul. O plano de modernização vai atuar em três frentes de trabalho: área urbana, a finalidade é dividi-la em quatro áreas.

A atuação será de forma simultânea com quatro frentes de trabalho, uma em cada área, com sentido bordas para o Centro da cidade. A frente dois é o quadrilátero central, no qual objetiva atuação de uma frente de trabalho para modernizar vias paralelas e perpendiculares à avenida Júlio de Castilhos e demais vias listadas que ainda utilizam lâmpadas a vapor de sódio e com potencial de eficiência.

Já na frente três, que diz respeito aos distritos, haverá atuação de uma frente de trabalho para modernizar áreas distritais, conforme ordem previamente estabelecida pelo município. Além disso, o plano de modernização deverá priorizar os seguintes equipamentos públicos com iluminação destaque: Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, Monumento Nacional ao Imigrante, prefeitura, Museu Ambiência Casa de Pedra, Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, Museu Municipal, Estação Cidadania Cultura, Antiga Estação Férrea de Caxias do Sul, Câmara Municipal e Pórtico na entrada de Ana Rech. Também praças, parques e outros locais.

O cronograma foi apresentado após a assinatura do contrato entre o Executivo e o consórcio, que ocorreu na semana passada. A empresa, no entanto, já havia começado a substituição de lâmpadas no início deste ano.