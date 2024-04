Hospital de São Leopoldo reforma área de esterilização de materiais

A Central de Material Esterelizado (CME) do Hospital Centenário, em São Leopoldo, no Vale do Sinos foi totalmente reformada e reestruturada. As obras iniciaram em agosto e tiveram duração aproximada de oito meses.

As mudanças incluíram toda a recuperação da estrutura existente no local, com substituição das portas que dão acesso a unidade, remoção de azulejos, recuperação do piso com remoção do material antigo e colocação de manta vinílica hospitalar nova, novos mobiliários em inox, novas luminárias, hidráulica e fiação elétrica.

O valor da reestruturação foi de R$ 365.5 mil, sendo parte de recursos municipais e de recursos oriundos da Consulta Popular O presidente da Fundação Hospital Centenário, Nestor Schwertner, comemora a entrega da reestruturação do espaço. "Foi um trabalho muito importante que atualizou a estrutura existente para entregar um serviço cada vez mais ágil e seguro para a nossa comunidade", coloca.