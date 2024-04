Protótipo de carro eficiente de Erechim disputa competição nos EUA

A DropTeam, equipe formada por estudantes e professores do campus Erechim do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), está em preparativo para viagem aos Estados Unidos onde competirá pelo título de carro mais eficiente das Américas movido a gasolina. No ano passado, durante a etapa nacional da Shell Eco-marathon, ocorrida no Rio de Janeiro, o recorde de 716 quilômetros percorridos com um litro do combustível representou a superação de conquista anterior (543km/l, obtida em 2019) e garantiu a presença na disputa com outros países do continente americano. A competição ocorrerá de 3 a 7 de abril, no Indianapolis Motor Speedway, local famoso por receber as corridas da fórmula Indy e da Nascar.

O desenvolvimento de um protótipo de carro eficiente por parte da equipe iniciou em 2015, com o objetivo de participar da Shell Eco-marathon no ano seguinte, na qual a equipe terminou sem classificação. Em 2017, conquistou o terceiro lugar, com a marca de 240,3 km/l. Em 2018, o 1º lugar na etapa nacional, com 424,9 km/l, garantiu o convite para a Shell Eco-marathon Americas, que ocorreu nos Estados Unidos em 2019 e da qual a equipe saiu com o terceiro lugar, com 543 km/l.

No mesmo ano, o bicampeonato veio com o resultado de 542 km/l, contudo, devido à pandemia de covid-19, o grupo não participou da etapa das Américas. Em 2022, terminou a competição sem classificação e, em 2023, obteve o recorde de 716km/l, responsável por assegurar novamente a ida da equipe aos Estados Unidos nos próximos dias.

Para a estudante do curso técnico em Logística e capitã da equipe, Laisla Karen Portella, nove anos de experiência e conhecimentos acumulados não são o bastante para a equipe, que fez modificações no protótipo especialmente para concorrer nos Estados Unidos. "A busca por melhorias é contínua. Estudos sempre são feitos buscando a evolução. Como exemplo, cito o estudo e implementação do aquecimento do motor, uma vez que a cidade de Indianápolis é localizada em uma região de clima muito frio e adaptações são necessárias para se obter um excelente desempenho e resultado", explica.

A competição ainda nem aconteceu, mas o orientador do projeto, professor Airton Campanhola Bortoluzzi, já mira no futuro. "A equipe planeja trabalhar com um combustível mais sustentável, então a gente está pesquisando para mudar para biocombustível, no caso álcool. Também queremos produzir um motor próprio, buscando aplicar novas tecnologias e novos materiais para ser mais eficiente, como a fibra de carbono para melhorar a aerodinâmica, a rigidez estrutural e diminuir o peso", conta.