Travessia a nado entre São José do Norte e Rio Grande premia vencedores

Ocorreu, no domingo (31), a 43ª edição da Travessia a Nado entre São José do Norte e Rio Grande. Integrando a programação do Festimar, a competição organizada por meio da parceria entre a Associação dos Corredores de Rua do Rio Grande e as prefeituras reuniu cerca de 80 atletas de diferentes cidades do Rio Grande do Sul.

Com duas horas e trinta minutos de duração, os atletas nadaram um trajeto de aproximadamente 3.561 metros de distância entre os dois pontos, em um percurso repleto de obstáculos e desafios. O grande campeão da prova foi o atleta Kassius Vargas Prestes, de Porto Alegre, representando o clube Caixeiros Viajantes. Kassius completou o percurso em tempo de 49 minutos e 48 segundos. O segundo lugar geral ficou com o atleta Lorenzo Nunes, de Pelotas. A terceira colocação foi conquistada por Saturnino Beltrão Lopes Neto, representando o Clube Brilhante, com uma 1h07 de prova.

Na categoria feminina, o título de campeã foi conquistado por Sophia Verônica Machado Fagundes, de 14 anos, também de Porto Alegre. A atleta, que conquistou o bicampeonato, representou o clube Grêmio Náutico União. Sophia completou a prova em 58 minutos. Giovana da Rocha Genro, também do União e Daniele Ongaratto completaram o pódio.

Durante a prova, a organização homenageou o atleta Jair Pedersen Albuquerque. O nadador, natural do Rio de Janeiro, residiu no município do Rio Grande por 45 anos e esteve presente nas primeiras edições da competição. Atualmente, com 77 anos, o atleta segue competindo nas piscinas e águas abertas pela equipe master do clube Caixeiros Viajantes, de Porto Alegre. Jair Pedersen Albuquerque é um dos nadadores mais antigos do Estado em atividade.