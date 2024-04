Primeira etapa de obra do Largo Carlos Fetter é entregue em Farroupilha

A prefeitura de Farroupilha entregou à comunidade a primeira etapa de revitalização do Largo Carlos Fetter. O espaço fica localizado na área central da cidade e se torna um dos principais pontos de interação e lazer para os moradores. Uma das ações foi a troca do pavimento da rua Nataly Valentini, ampliando o espaço do canteiro central. A área possui ainda pista de caminhada e nova ciclovia. Também foram feitos espaços de convívio mais amplos, equipados com bancos, floreiras, lixeiras e bicicletários.

Além disso, foi renovada a arborização, que trará uma experiência do espaço adaptada a cada época do ano, contando com mudas de Liquidâmbar de Ipê Amarelo, que ao crescerem vão proporcionar sombra no verão e áreas com sol nos períodos mais frios. "Essa é apenas a primeira etapa, vem muito mais para que possamos tornar este um dos locais de maior circulação da nossa cidade", destaca o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin.

Uma das atrações do Largo Carlos Fetter ao longo do ano será a realização do tradicional Acampamento Farroupilha, em setembro, agora com mais infraestrutura para os visitantes. Mais detalhes serão revelados pela prefeitura próximo do evento.