Centro de atendimento a autistas é aberto em Santo Ângelo

Para marcar o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, e o dia 2, o Dia Mundial de conscientização estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi realizada nesta segunda-feira (1) a inauguração, em Santo Ângelo, do Centro de Atendimento em Saúde a Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. O local funciona em anexo ao Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista, junto ao Centro Missioneiro de Equoterapia, no Parque de Exposições Siegfried Ritter.

O centro visa garantir as linhas de cuidado em saúde, voltado a cognição, linguagem e sociabilidade, com a equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, pedagoga, enfermeira e médico. Serão atendidos pacientes dos 24 municípios da área de abrangência da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O prefeito Jacques Barbosa citou o avanço do autismo, que atinge cerca de 1% da população mundial conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). "O atendimento é essencial para os autistas e familiares, e Santo Ângelo com orgulho serve de referência para toda a região missioneira, oferecendo um serviço de qualidade", complementou.

A psicóloga Mariliane Monteiro, coordenadora do centro, apresentou o sistema de atendimento e a equipe de trabalho. A programação contou ainda com palestras do neuropediatra Rui Carlos Silva Junior e da pedagoga Fabiana de Paula.