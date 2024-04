Parque de Eventos de Candelária vai ganhar novo pavilhão

O Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini, em Candelária, vai ganhar um novo espaço permanente. O pavilhão terá uma estrutura metálica de 1,5 mil metros quadrados e será erguida no terreno em frente ao Ginásio Doutor Gomes. A estrutura é uma das novidades da Expocande 2024 e será usada para os shows da feira, que acontece de 30 de abril a 5 de maio.

A edificação deve ficar pronta até meados de abril, já o valor previsto para execução, segundo proposta apresentada no pregão eletrônico, é de R$780.5 mil. Para o presidente da Expocande 2024, Jorge Mallmann, a conclusão da construção até o início da feira é uma notícia animadora, isso porque a comissão contava com um plano reserva, que seria a locação de um pavilhão, como feito em 2022. "Teremos uma boa economia nas despesas da feira. Será uma vantagem para esta edição assim como para as próximas", destacou.

O pavilhão vai garantir maior segurança para o público e para os organizadores, visto que, na última edição da festa, um temporal atingiu a estrutura e derrubou o pavilhão armado para receber o show nacional e outras atrações. A organização fez uma grande força-tarefa na época e conseguiu reerguer as estruturas e locar outro pavilhão em tempo de realizar a programação.

A partir das sugestões de melhorias recebidas pelos visitantes da Expocande em 2022, a comissão organizadora estabeleceu como uma das prioridades, a melhora no espaço de estacionamento. Com capacidade para até 1,2 mil veículos, o estacionamento interno está recebendo modificações para melhor atender quem visitar a feira. "Independente se fizer chuva ou sol, este ano não teremos problema com o estacionamento", explicou o diretor de Infraestrutura da Expocande, Valter Fernando Schmidt Auler.