Antigo prédio do Banco do Brasil em Pelotas terá projeto para restauro

A prefeita Paula Mascarenhas assinou o contrato para elaboração do projeto executivo de restauro completo da antiga sede do Banco do Brasil, local que abrigará a Escola de Gastronomia do Senac, contemplado pelo programa Iconicidades do governo do Estado. Após seis meses, o projeto será apresentado pela empresa contratada e poderá ser licitado.

Em 2021, por meio da parceria entre Fecomércio/RS, a Prefeitura inscreveu no programa Iconicidades a proposta de revitalização da construção localizada na esquina da praça Coronel Pedro Osório. O projeto de restauro da cobertura do prédio já está sendo licitado.

"Em seis meses, nós teremos o projeto do restauro completo do prédio para licitar, e em breve poderemos vê-lo na sua beleza e esplendor para utilização da nossa comunidade, nesse projeto inovador que é o Iconicidades. Seguimos trabalhando pelo nosso patrimônio e valorizando a nossa gente", destacou a chefe do Executivo. A empresa contratada é a Sete Arquitetura e Restauro, que terá o recurso de R$ 356.5 mil para execução do serviço, previsto no contrato.

Localizado na esquina da praça Coronel Pedro Osório, o prédio 67 funcionou, por muitos anos, como a primeira agência do Banco do Brasil e, também, a Secretaria Municipal de Finanças. A edificação integra o patrimônio cultural do município e é tombada em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Lançado em junho de 2021, o programa Iconicidades apresentou como meta enfrentar o desafio de tornar as cidades gaúchas mais inovadoras, criativas e empreendedoras. A ideia principal foi a de ressignificar e estimular a retomada de espaços arquitetônicos icônicos em várias regiões, requalificando e recuperando ambientes e locais que integrem a identidade cultural e histórica das comunidades.