Viaduto em avenida é revitalizado em Caxias do Sul

A revitalização do Viaduto Hermes João Webber, na Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao Estádio Centenário, em Caxias do Sul, foi concluída. Durante 10 dias, o projeto VIADUTO, em parceria com a prefeitura, foi desenvolvido pelo Mosaico na Quebrada, que uniu artistas e levou cor à estrutura localizada no limite entre os bairros Cinquentenário e Marechal Floriano.

A pintura foi feita por um grupo de artistas liderados pelo grafiteiro caxiense Gustavo Gomes. "Essa bandeira da arte foi colocada sobre essa estrutura de basalto duro que, sem dúvida, marcará novos passos, que outros viadutos venham, outros novos murais resistam, fazendo acontecer a arte dos artistas caxienses", opina o grafiteiro. Além dele, atuaram no projeto Florência Menegolla, Giovana Tomazi, Vitória Catarina, Rast, Gilberto Dinnebier, Mairon Sagaz, Lucas C. Panozzo, Vinicius Coruja, Rafael Lunardon, Don Sapo, Roger Zortea, Mb Pinturas, Eti, Mcn, Estrago, Bsc e Chaos.

O secretário do Meio Ambiente e chefe de Gabinete interino, João Uez, destaca que a pasta esteve envolvida na organização desde o início do projeto, há um ano, em busca de parceiros. "Meu único pedido foi para que a frase 'Caxias do Sul te abraça' fosse mantida. Nossa cidade é assim, abraça a todos que chegam, essa sensação de acolhimento fica exaltada com o resultado desse projeto", explana o secretário.

A presidente do Instituto SAMbA, Jessica De Carli, responsável pelo projeto, cita que mais de 100 pessoas estiveram envolvidas direta e indiretamente, entre artistas, Poder Público, empresários, produtores culturais e comunidade. "É uma das principais entradas da nossa cidade. E percebemos que o Largo Correio Riograndense, que fica ao lado, está sendo mais utilizado em função dessa iniciativa", observa.