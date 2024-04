Gravataí contratará 200 profissionais para educação especial

O município de Gravataí fará a contratação de 200 profissionais para as atividades de apoio nas escolas, a fim de atender a demanda dos 1,8 mil estudantes com deficiência. A forma de contratação e o prazo estão sendo analisados pela Secretaria Municipal da Educação. Atualmente, a cidade conta com 128 agentes de apoio para locomoção dos alunos especiais, sendo 78 concursados e 50 via contratos emergenciais.

Atualmente, a rede municipal ainda tem 158 monitores e 113 professores para atendimento especializado em salas de recurso. Nem toda criança e adolescente com deficiência precisa de agente de apoio individual. A maioria requer apenas monitores para apoio em algumas atividades e tarefas desempenhadas no ambiente escolar. A avaliação das necessidades é feita de forma personalizada, em conjunto por médicos especialistas, famílias, orientação educacional e direção da escola, juntamente com o Núcleo de Educação Especial da Educação

Gravataí tem duas escolas de educação especial. Uma contempla múltiplas deficiências e a outra surdos, mas a maioria dos estudantes está inserida em salas de aula regulares. "O convívio é importante para todos pela socialização, a inclusão social e aprendizagem. Os alunos especiais podem desenvolver mais autonomia e novas habilidades. Já os demais aprendem a conviver, respeitar e ajudar os colegas que precisam de algum apoio, avalia a secretária municipal da Educação, Aurelise Braun.