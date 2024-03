Facilita Cachoeirinha começa a funcionar a partir de maio em sala de shopping da cidade

A Prefeitura de Cachoeirinha, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizou o ato de assinatura para a ordem de início das instalações do projeto "Facilita Cachoeirinha". O local funcionará em uma sala no segundo piso do Shopping do Vale, oferecendo serviços como confecção de RG e cartões de gratuidade no transporte público, Seguro Desemprego, Intermediação de Mão de Obra e Programa do Artesanato (avaliação para novos artesãos e confecção da carteirinha).

Além disso, o espaço contará com miniauditório, Sala de Inclusão, Sala de Inovação e o espaço Conecta Mulheres. O Facilita Cachoeirinha deve ser inaugurado oficialmente no início de maio.

De acordo com Sueme Pompeo de Mattos, secretária da pasta, o Facilita Cachoeirinha representa uma abordagem de inovação em serviços públicos do município, introduzindo uma mudança significativa na entrega de serviços municipais. "Com foco na agilidade e eficiência, essa nova iniciativa visa proporcionar aos cidadãos uma experiência de atendimento mais rápida e eficaz, fazendo com que os serviços oferecidos pela prefeitura estejam em um único local acessível. Através do Facilita Cachoeirinha, o cidadão terá acesso simplificado aos serviços municipais, visando que suas necessidades sejam atendidas de forma ágil e eficiente," explicou.