Avançam as obras de reforma da Biblioteca Municipal de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria executa a reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide, que já concluiu as primeiras etapas da obra. Com foco em acessibilidade, está prevista a instalação de elevador, adequação dos espaços internos e externos, substituição do telhado e correção de pavimento.

A principal etapa em andamento é a realocação dos painéis artísticos localizados na parte interna do andar térreo. A obra, constituída de placas moldadas em cimento feitas pelo artista plástico Juan Amoretti, já foi realizada. Originalmente, os painéis estavam localizados na parede frontal à entrada, agora transferidos para as laterais, de forma a abrir espaço para instalação do elevador.

No segundo andar, os banheiros recebem reforma total, de forma a se adequar às pessoas com deficiência e, no momento, aguardam a instalação das louças. Além disso, serão realizados reparos em paredes internas do andar, afetadas por infiltrações. O telhado será totalmente substituído, bem como a cobertura de vidro, que receberá uma estrutura dotada de janelas basculantes que permitem ventilação e iluminação natural. Na parte externa da Biblioteca, a obra prevê uma nova pintura da fachada e correção do pavimento.

A direção da Biblioteca destaca que as atividades presenciais no prédio serão interrompidas em breve, de forma a garantir a segurança da equipe e do público. Conforme o andamento da obra e conclusão de etapas críticas, os serviços voltarão a estar disponíveis para o público. A obra está orçada em R$ 519.9 mil. Estima-se que a obra seja entregue em até três meses, dentro do prazo previsto em contrato.