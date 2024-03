Passagem de ônibus em Canoas se mantém em R$ 4,80 este ano

O valor da tarifa do transporte coletivo urbano não terá aumento para o cidadão e continuará no preço atual de R$4,80, para ônibus convencional, e R$2,40 para quem paga meia passagem em Canoas. A norma institui a tarifa técnica do serviço de R$ 5,50, diferentemente do que a Sogal havia pedido, de R$ 5,56. Esse montante não será repassado a quem utiliza o transporte. Para manter o preço atual, a prefeitura subsidiará R$ 0,70 de cada passagem.

O decreto com essa definição, foi assinado pelo prefeito em exercício Nedy de Vargas Marques.. Conforme o secretário da Fazenda, Luís Davi Vicensi Siqueira, atualmente, para manter a passagem no custo atual com base na estimativa de passageiros, o município precisa complementar R$ 14,4 milhões ao ano. O cálculo, porém, depende do número de usuários. Então, essa quantia pode variar com o aumento ou a redução da quantidade de pessoas que utilizarem o serviço.

O secretário de Transportes e Mobilidade, Leandro Rodrigues Machado, afirmou que, após o pedido de reajuste tarifário feito pela Sogal, o prefeito em exercício solicitou à secretaria um estudo para que se chegasse a um valor que atendesse aos canoenses, bem como aos trabalhadores da empresa, que estavam com salário em atraso. "Então a equipe técnica se concentrou e chegamos a esse valor. Em conjunto com os outros setores, em especial com a Secretaria da Fazenda, atingimos esse resultado, com o qual mantemos o subsídio, para que não exista alteração da tarifa para os usuários em geral e coloque em dia o pagamento dos funcionários", explicou.

O diretor da Sogal, Marlon Casagrande, destaca a importância de manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. "Viemos de um período que é pós-pandemia, com muitos passageiros a menos e uma reestruturação interna que teve de ser feita. Assim, é importante o poder público ser ágil no ajuste desses custos", disse.

Apesar de uma queda de passageiros desde a chegada dos carros por aplicativo, até 2019, os transportes públicos se mantinham, em sua maioria, apenas com o pagamento de tarifa pelos usuários. No entanto, a partir de 2020, com a pandemia de Covid-19, os órgãos gestores tiveram de dar incentivos ou subsídios para manter os sistemas em funcionamento. Até 2019, em Canoas, havia uma média de 12 milhões de passageiros pagantes por ano. Já em 2020 e 2021, esse número reduziu em 50%. Em 2022 e 2023, os pagantes ficaram em torno de oito milhões.