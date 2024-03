Acesso à Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, recebe obras

A prefeitura de Rio Grande segue com trabalhos na pavimentação asfáltica da estrada do Leonídio, via de acesso à Ilha dos Marinheiros. No momento, as equipes da secretaria de Zeladoria, responsável pela execução, estão realizando a colocação da base de saibro, etapa que já está 70% concluída e que é necessária para a posterior aplicação da base de brita e do asfalto. Este serviço ainda deve se estender por mais 30 dias.

A obra contempla a pavimentação de cerca de 5,5 km da via, representando um investimento em torno de R$ 9 milhões. Para viabilizar a intervenção, a prefeitura firmou parceria com o governo do RS, que está custeando aproximadamente R$ 4 milhões, sendo o restante pago pelo município. A expectativa é de que a obra possa ser concluída até o final de 2024.

O recurso disponibilizado pelo Estado será enviado em quatro etapas, conforme a evolução da obra. Após a finalização da fase atual, será enviado um novo cronograma solicitando a liberação da terceira parcela da verba destinada ao trabalho. Assim que liberada, será iniciada a pavimentação asfáltica. A drenagem do local, processo anterior à colação da base de saibro, também já está concluída.

"Essa é a obra mais importante de mobilidade e de infraestrutura para as ilhas desde a execução das pontes. É de vital importância para o escoamento da produção feita na Ilha e também para as pessoas, para o acesso aos moradores e aquelas pessoas que querem visitar o local. Então é uma obra de extrema importância tanto para a economia quanto para o turismo e para a qualidade de vida daquela comunidade", comenta o titular do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Gilberto Arabidian.