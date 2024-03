Centro de Bem-Estar Animal é aberto em Santa Cruz do Sul

Foi inaugurado, na Granja Municipal, em Linha Santa Cruz, um novo e amplo complexo na área de proteção de caninos e felinos, com capacidade para abrigar cerca de 200 animais. Trata-se do Centro de Bem-Estar Animal de Santa Cruz do Sul. A solenidade contou com a presença da prefeita Helena Hermany, da secretária municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Simone Schneider, da líder de governo na Câmara de Vereadores, Bruna Molz, demais vereadores, secretários e comunidade em geral.

O novo complexo compreende uma área de cerca de 10 mil metros quadrados. Em um dos prédios está o Centro Administrativo, com departamento técnico e espaço para atendimento ao público, totalizando uma área de 334 metros quadrados. Em outro local fica a albergagem de caninos, com 25 boxes coletivos e 14 boxes individuais. Há também um espaço independente de albergagem de felinos e área de recreação para caninos.

No local foram investidos cerca de R$ 1.842 milhão, com recursos oriundos do programa Finisa, da Caixa Econômica Federal. A equipe que atuará no local será composta por um coordenador, dois médicos veterinários, um estagiário de medicina veterinária, um estagiário administrativo e quatro operários.

O médico veterinário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Tiago Marques, ressaltou o trabalho realizado de forma conjunta com as entidades que atuam em defesa dos animais e agradeceu aos colegas servidores municipais pela dedicação. "O antigo Canil Municipal, hoje Centro de Bem-estar Animal só acontece no seu dia a dia porque nós temos operários dedicados, que gostam do que fazem, que estão aqui por amor aos animais e dedicam a eles seu final de semana, seu sábado, seu domingo", disse ele.

Dentre as principais atividades que serão desenvolvidas no Centro estão a captura e recolhimento emergencial de animais em situação de risco, albergagem e manutenção de cães e gatos, cadastramento, regulação e agendamento para executar esterilizações gratuitas. A estrutura é composta por uma área externa para recepção dos tutores e seus respectivos pets, sala de recepção e preparação dos animais, sala cirúrgica e de recuperação, todas com ar-condicionado e iluminação de emergência.

Além de todo o atendimento clínico e ambulatorial, os animais também são imunizados através de vacinação contra os mais diversos tipos de enfermidades, como contra raiva, cinomose, parvovirose (vacina polivalente) e tosse dos canis. Testes para leishmaniose, para FIV e Felv e vermifugação também são realizados. No local também será feita a identificação e a microchipagem.

O atendimento ao publico no novo Centro de Bem-Estar Animal ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h30, sem fechar ao meio dia. O expediente interno, no entanto, ocorrerá todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, quando serão feitos limpeza e desinfecção das instalações, banhos e alimentação dos animais, manutenção de edificações, tratamentos, curativos e medicação dos animais internados para tratamento médico veterinário.