União oficializa doação de área do CNEC a Arroio do Meio

Em solenidade realizada nesta quarta-feira (27), a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) oficializou a doação da área onde funcionava a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) ao município de Arroio do Meio. O terreno, localizado na rua Dr. João Carlos Machado possui cerca de 8 mil metros quadrados e abriga atualmente a Secretaria Municipal de Educação.

A secretária de Educação, Iliete R. Winck, destacou que o espaço está localizado no coração da cidade, sendo o centro de coordenação das 13 escolas municipais de Ensino Fundamental e das 10 Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis). Para ela, a doação da área mostra a valorização da educação e sua preocupação com ela. O imóvel ainda é utilizado para diversos fins como a sala de robótica, espaços de reuniões, biblioteca municipal e ensaios de corais e orquestras.

Negociando a área desde dezembro de 2021, o secretário de Administração, Aurio Scherer, afirmou que o fato é histórico para o município, por se tratar de um espaço importante, localizado em uma área nobre e simbólica. "Um sonho de mais de duas décadas e que se transformou em realidade".

O prefeito Danilo Bruxel enalteceu as negociações com o órgão federal e disse que o município vai avaliar o aproveitamento ainda melhor do espaço. O superintendente da SPU, Emerson Vitsrki Rodrigues, destacou a satisfação em oficializar essa área ao município. "Essa conquista deve ser comemorada por toda a equipe de trabalho que se empenhou em dar uma destinação importante para este espaço nobre e de grande importância para Arroio do Meio".