Canela recebe congresso para debater avanço das cidades digitais

A cidade de Canela vai sediar, pela primeira vez, o Congresso Estadual de Cidades Digitais e Inteligentes. A Serra Gaúcha será palco para tratar de inovação e modernização dos municípios do Estado nos dias 25 e 26 de abril quando recebe o principal encontro de tecnologia para prefeituras do Estado, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD).

Com o apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o evento vai reunir prefeitos, gestores e servidores de todo o Estado para dialogar sobre inovações e soluções que visam melhorar o atendimento à população e desenvolver as cidades. "O momento exige, cada vez, o uso estratégico da tecnologia em todos os setores, que impacte em uma melhor oferta dos serviços públicos e na qualidade de vida do cidadão", afirma o diretor da RCD, José Marinho.

O secretário municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo, ressaltou a importância do município sediar o congresso. "Canela vem se transformando e aos poucos vem se reinventando para se tornar uma cidade inteligente que possui na inovação e na sustentabilidade os pilares para o seu desenvolvimento. Através do Canela Cidade Empreendedora, criamos o Cidica, um ambiente de inovação com o objetivo do fortalecimento dos setores econômicos e a busca de uma nova matriz econômica através da tecnologia para Canela", completa.

O presidente da Famurs e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, também destacou a importância do evento que terá como pauta a inovação com foco no crescimento socioeconômico das localidades. "Esperamos todos os prefeitos e gestores em Canela para que possam conhecer tecnologias que impactam positivamente a vida dos nossos municípios, que favorecem a gestão pública e que fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas", ressaltou Orsi. As inscrições estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo Sympla.