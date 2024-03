Erechim é a cidade do RS com mais vagas de emprego disponíveis

O município de Erechim, região do Alto Uruguai, é a cidade do Rio Grande do Sul com maior número de postos de trabalho em aberto, de acordo com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e o Sistema Nacional de Emprego (Sine). Ao todo, são 2.208 oportunidades, em levantamento feito no mês de março. A maior necessidade de contratação é de auxiliar de produção na categoria industrial e no setor de serviços, conforme a agência local do Sine.

Os setores mais aquecidos no município são a indústria e os serviços, de acordo com a coordenadora de Erechim do Sine, Mariana Pazzet de Azevedo. As vagas de auxiliar de produção e vendedores, em média, tem remuneração de R$ 1.700 mensais, mais benefícios. A facilidade na abertura de empresas, através do Tudo Fácil, é um dos fatores que contribuiu para o excesso de vagas disponíveis na cidade, segundo o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski. Em 2023, a prefeitura realizou dois feirões de emprego, com cerca 1 mil vagas em cada um, porém somente 40% das vagas foram preenchidas.

"Falta mão de obra. Em Erechim, só não trabalha quem não quer", afirma o secretário. A cidade, que tem cerca de 105 mil habitantes, conta atualmente com 40 mil empregos de carteira assinada e 20 mil CNPJs ativos. "É o conjunto desses fatores (falta de mão de obra e abertura de empresas) que explicam esse cenário", explica Emerson.

Para sanar a demanda do mercado, o setor público disponibiliza cursos de qualificação profissional. Entre as áreas, estão marketing, administração, costura, soldagem e elétrica. Em média, a formação é realizada no período de três meses. Emerson avalia que setores como a construção civil e os serviços, em áreas como vendedor e costureira, são, atualmente, aqueles em que há uma maior urgência para preenchimento das vagas disponíveis.

Devido ao cenário de escassez de mão de obra, o Executivo municipal iniciou ainda o Caminhos do Trabalho. Lançado em janeiro de 2024, o projeto foi criado para a realização do cadastro do currículo profissional e divulgação das oportunidades para se inserir no mercado de trabalho de Erechim. O programa é coordenado pela prefeitura e secretarias, com o objetivo de auxiliar os moradores na busca por uma vaga de emprego. As vagas podem ser conferidas pelo site (caminhosdotrabalho.erechim.rs.gov.br). Além disso, os agentes do setor público visitam as residências a fim de ofertar as oportunidades de trabalho.

Para consultar e concorrer as vagas disponíveis, o candidato deve levar um documento oficial com foto para realizar cadastro no Sine, localizado na rua Itália 299. O horário de funcionamento é das 8h até as 15h sem fechar ao meio dia.