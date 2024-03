Prefeita de Pelotas busca o Iphan para tratar sobre obras pendentes

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, reuniu-se, nesta terça-feira (26), com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, para solicitar o auxílio da autarquia para dar andamento a importantes obras em Pelotas. Estão pendentes a finalização do restauro do Theatro Sete de Abril e a inauguração da Estação de Tratamento de Água (ETA) São Gonçalo.

A situação do restauro do Sete de Abril foi exposta pela gestora. Paula explicou que, para finalizar todas as etapas previstas no projeto, o município necessita de recursos para aquisição e instalação dos equipamentos de climatização. Grass, acompanhado pelo superintendente do Iphan no Rio Grande do Sul, Rafael Passos, debateu junto com a prefeita sobre as possibilidades e afirmou que irão avaliar as alternativas para captação de dinheiro para o Theatro.

Outra importante intervenção discutida foi a ETA São Gonçalo, que, conforme explicou a diretora-presidente do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), Michele Alsina, está com as obras finalizadas, apenas aguardando a liberação técnica do Iphan. A importância da nova estação, que irá aumentar em 50% a oferta de água tratada no município, foi ressaltada pela prefeita. A operacionalização corresponde a uma das maiores obras de infraestrutura de Pelotas, cujo projeto é orçado em mais de R$ 50 milhões, com recursos federais e municipais.

A relação entre a prefeitura e a autarquia federal foi pauta, bem como a relevância do olhar voltado a Pelotas, que é patrimônio cultural material e imaterial brasileiro. "A cidade avançou muito na questão da preservação do patrimônio e, mesmo sendo uma questão que deve continuar sempre trabalhada, é importante dizer que, nos últimos 25 anos, demos um pulo", avaliou Paula. Gras reforçou o empenho e atenção em avançar na relação do Iphan com o município.