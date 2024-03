Univates e universidade da Noruega discutem parceria

Representantes da Universidade do Sudeste da Noruega (USN), uma das principais instituições de ensino superior daquele país, realizaram uma visita à Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado. As duas universidades mantêm acordo de cooperação internacional desde 2018. A visita teve como objetivo fortalecer os laços de colaboração entre as duas instituições e desenvolver um projeto conjunto para o programa norueguês UTFORSK.

Os professores Eivind Fauskanger e Inessa Laur, da USN, foram os representantes da universidade norueguesa na visita e dedicaram-se a conhecer de perto a estrutura da Univates, bem como a estabelecer contatos com docentes, estudantes e empresas locais. O foco do projeto em desenvolvimento é fomentar a mobilidade de estudantes e professores, especialmente na área de Negócios e Gestão, além de desenvolver ações de pesquisa.

O programa UTFORSK, promovido pela Diretoria Norueguesa de Ensino Superior e Competências, uma agência executiva do Ministério da Educação da Noruega, oferece financiamento de até NOK 150 milhões (cerca de R$ 70 milhões na cotação da coroa norueguesa atual) para parcerias educacionais entre instituições de ensino superior na Noruega e de países como Brasil, Canadá, China, Índia, Japão, África do Sul, Coreia do Sul e Estados Unidos da América (EUA). O prazo final para a submissão das propostas das instituições interessadas é 15 de abril.

Os professores noruegueses participaram de diversas atividades, incluindo reuniões com docentes e a reitoria, interação com estudantes dos cursos de Gestão em sala de aula, com os intercambistas, além de visitas ao Laboratório de Inovação Governamental e Social de Lajeado (Labilá) e ao projeto Pro_Move Lajeado.

Conforme a gestora do Escritório de Relações Internacionais da Univates, Viviane Bischoff, a parceria com a USN é motivo de orgulho, pois a USN escolheu a Univates como a instituição brasileira para escrever o projeto conjunto. Além disso, são referência mundial em educação. "A Noruega é um país culturalmente distinto que pode contribuir não apenas com as questões técnicas no ensino e pesquisa, mas também nas soft skills, que preparam nosso estudante para atuar em mercados globais", disse.