Trecho 4 da Perimetral de Canoas tem obras iniciadas e previsão de entrega para setembro

A obra do trecho 4 da Perimetral Oeste começou nesta segunda-feira (25), em Canoas. A nova etapa abrange a avenida República entre as ruas Coronel Vicente, bairro Harmonia, e Califórnia, no Mato Grande. O início da obra foi autorizado pelo prefeito em exercício Nedy de Vargas Marques em ato com a presença de vereadores, secretários, lideranças e comunidade.