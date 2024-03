Santa Cruz do Sul inicia celebrações dos 200 anos da imigração alemã

Ocorreu no fim de semana a abertura oficial das festividades alusivas à imigração alemã, pelos 200 anos no Rio Grande do Sul, e 175 anos em Santa Cruz do Sul. O ato ocorreu em um dos locais mais simbólicos da chegada dos imigrantes alemães na região, o Monumento do Imigrante.

O ato iniciou em clima de festa. Ao som de um violino, o músico Luiz Eduardo Kaufman, do Centro Cultural 25 de julho, recepcionou o público com canções que traduziram a alegria sempre presenta na cultura germânica. Na sequência, houve o descerramento de três placas pelas autoridades presentes.

As placas fazem uma homenagem aos antepassados e aos primeiros imigrantes que chegaram em Santa Cruz em 1849. Em outra faz alusão ao bicentenário da imigração alemã no Estado do Rio Grande do Sul e aos 175 anos da imigração alemã em Santa Cruz do Sul. A terceira placa é alusiva ao Monumento do Imigrante, que completa 55 anos em 2024, e que foi construída pelo município com a colaboração dos Lions Clubes, e inaugurada em 25 de janeiro de 1969.

Na sequência houve um dos momentos de maior emoção. Em um ato simbólico, o guia turístico e integrante do Lions Clube Centro, Luís Carlos Moritzen, realizou uma homenagem aos familiares dos modelos que figuram no painel. Na ocasião também, Paulo Müller, filho do projetista do painel, Hildo, realizou a demonstração de como foram confeccionados os cacos de ladrilhos, que compõem o monumento.

Em sua fala, o subsecretário de Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, e presidente da comissão oficial do Bicentenário da Imigração Alemã no RS, Rafael Gessinger, ressaltou o pioneirismo de Santa Cruz nas comemorações. "Temos muito a agradecer Santa Cruz pela dimensão que o bicentenário tomou, pois o marco inicial da articulação aconteceu aqui, em junho de 2023, em um café da manhã cultural", recordou o subsecretário.

Na sequência da solenidade, ocorreram apresentações artísticas, com grupos, corais e folclóricos do Centro Cultural 25 de Julho e da Sociedade Cultural e Folclórica Oktobertanz, na Praça da Cultura. Um dos primeiros atos alusivos ás comemorações será em 21 de abril, quando ocorrerá o lançamento do livro sobre o cemitério de Alto Linha Santa Cruz.