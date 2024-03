Canoas e Cachoeirinha decretam emergência por conta da dengue

Duas cidades da Região Metropolitana decretaram, na sexta-feira (22), situação de emergência por conta da epidemia de dengue. As prefeituras de Canoas e Cachoeirinha decidiram tomar a medida por conta da escalada de casos.

Com mais de 1.100 casos de dengue registrados na cidade, conforme o boletim mais recente divulgado pelo Departamento de Epidemiologia, o prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques declarou situação de emergência em saúde pública para prevenção e enfrentamento ao risco de epidemia de dengue e outras arboviroses. O documento tem validade por até 180 dias.

"Devido ao aumento significativo no número de casos, acabo de assinar decreto que declara situação de emergência para dengue em Canoas. O que este documento permite: que nós possamos mobilizar mais recursos e esforços para o combate à dengue", frisa o prefeito.

Essa medida busca agilizar, por exemplo, a convocação dos servidores da Secretaria e da Fundação de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais e demais equipamentos de Saúde, de acordo com as necessidades apresentadas pelas respectivas áreas técnicas visando garantir mais assistência para a população com dengue e na promoção do combate ao mosquito Aedes aegypti.

Já em Cachoeirinha, a medida foi tomada por conta de, nas 11 primeiras semanas de 2024, serem registradas 588 notificações de dengue na cidade, número 12 vezes maior que os casos notificados no mesmo período em 2023. O decreto servirá, de acordo com a prefeitura, para ampliação do controle e atenção à saúde diante do risco epidemiológico em decorrência da doença.

A prefeitura prevê a abertura da UBS Odil a partir desta segunda-feira (26) até às 22h para o atendimento de pacientes com dengue, além da contratação de médicos para atenção básica e UPA. Será feito, também, um mutirão de conscientização da população.