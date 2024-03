Início da vacinação contra a Influenza em Pelotas é adiado

Após o temporal que deixou grande parte das Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem eletricidade, a Prefeitura de Pelotas reagendou para terça-feira (26) o início da Campanha de Vacinação contra a Influenza 2024. A medida preventiva adotada pela Secretaria Municipal de Saúde, que recolheu as vacinas para assegurar sua eficácia, resultou no adiamento de um dia do começo da vacinação. Em todo o Brasil, a campanha terá início na segunda-feira (25)

A primeira fase da campanha, de 26 a 28 de março, é dedicada a crianças de seis meses a menos de seis anos, gestantes, puérperas, populações indígenas e quilombolas, e idosos acima de 60 anos. Na semana de 1º a 5 de abril, será a vez dos trabalhadores da saúde e educação, pessoas em situação de rua, portadores de doenças crônicas e outras categorias elencadas.

A Saúde municipal informará a data de vacinação para trabalhadores das forças de segurança, caminhoneiros e trabalhadores portuários, a partir da chegada de novas doses. A vacinação estará disponível em todas as UBSs de segunda a sexta-feira, e no Ambulatório da UCPel, com horário estendido até as 20h, para facilitar o acesso à imunização.