Hospital de Erechim recebe mais 35 poltronas hospitalares

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim recebeu mais 35 poltronas hospitalares ,que serão acondicionadas nos leitos de internação, dando continuidade ao processo de renovação de todas as poltronas, para qualificar a assistência e melhorar as acomodações durante o tempo de internação do paciente e acompanhante. Nesta etapa foram investidos R$ 92.7 mil.

Ao todo foram substituídas 122 poltronas hospitalares que estavam danificadas e atendendo uma reivindicação dos usuários e acompanhantes. Em breve a instituição receberá também novos aparelhos de ar condicionado e televisores, que seguem a mesma linha de atuação de renovação gradual e de acordo com a capacidade financeira através de rubricas específicas.

Segundo a direção da Fundação, as novas aquisições só podem ser realizadas mediante o firmamento de parcerias, fruto dos projetos apresentados e que tem como objeto específico renovar alguns equipamentos e mobiliários. "Estamos de forma permanente e continuada apresentando projetos com esta finalidade. Na semana passada tivemos mais um pleito aprovado pelo governo do Estado, através do programa Avançar na Saúde, no valor de R$ 1.615.120,00, oriundo de uma demanda trabalhada desde março de 2023. Não medimos esforços no firmamento de sociedades, parcerias e irmandades. Estas iniciativas nos oportunizam novas aquisições, todas visando a melhoria da estrutura hospitalar e a assistência aos nossos usuários", coloca Jackson Arpini, diretor executivo da entidade. No ano passado, o hospital da cidade já havia recebido 87 poltronas hospitalares para equipar as alas.