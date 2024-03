Região dos Vales apresenta projeto de automação hospitalar com elevador destinado a deslocar pacientes

A Região dos Vales apresentou, nesta quarta-feira (20), o projeto de um dispositivo que funciona como elevador para auxiliar no deslocamento de pacientes. O painel "Automação hospitalar - transferência de pessoas com deficiências sensório-motoras" integrou a programação do RS Innovation Stage, palco do governo gaúcho no South Summit Brazil.

A moderadora, professora da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e uma das coordenadoras do projeto, Andréa Gonçalves da Silva, relatou que a saúde foi uma das áreas prioritárias eleitas para a Região dos Vales dentro da lógica do Inova RS, programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Assim, buscou-se investir no desenvolvimento de tecnologias inteligentes para a inovação em saúde.

Também professora da Unisc, Janine Koepp, explicou que o projeto foi discutido em reuniões de trabalho, mas faltava o recurso financeiro. O investimento foi obtido em um edital da pasta, dentro de um projeto mais amplo denominado "Inova Vales: desenvolvendo o ecossistema regional de inovação", proposto pela Unisc. O valor total foi de quase R$ 500 mil. Uma das vertentes desse projeto é a tecnologia de automação hospitalar.

A ideia do dispositivo surgiu na Mercur, empresa familiar centenária de Santa Cruz do Sul. "Queríamos entrar em novos negócios, em uma estratégia de inovação. Na hora de construir o protótipo, vimos que não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Um colega apresentou a ideia para a Unisc e outros parceiros, e pudemos leva-la adiante", contou a head de Inovação da Mercur, Cássia de Menezes Hoelzel.

O engenheiro mecânico Klaus Deppermann, da empresa Imply, outra parceira do projeto, explicou que o equipamento faz a elevação de pacientes da cama de hospital para a cadeira, e vice-versa. "Outros produtos não apresentavam segurança adequada, com risco de causar mais dano ao paciente. A parceria entre Unisc, Mercur e Imply foi essencial para desenvolver o projeto", afirmou.