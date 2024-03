Reunião debate a regulamentação da Região Metropolitana da Serra

Em reunião realizada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), o titular da pasta, Rafael Mallmann, recebeu representantes do escritório regional da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). O objetivo do encontro foi discutir a regulamentação da lei que cria a Região Metropolitana da Serra Gaúcha, bem como a criação do Conselho Deliberativo Metropolitano.

Na ocasião, a chefe de Gabinete da Região Metropolitana da Serra, Glória Menegotto, e a analista arquiteta da Sedur, Flávia Monteiro, fizeram uma explanação sobre os encontros já realizados junto aos prefeitos dos municípios que compõem a região. Por meio do escritório regional da Metroplan, em Caxias do Sul, foram realizadas várias visitas às prefeituras. A equipe buscou manter o diálogo com os representantes das cidades que compõem a região, fazendo com que eles também participem do processo.

De acordo com a diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano da Sedur, Tassiele Francescon, todos os prefeitos dos municípios que integram a Região Metropolitana da Serra Gaúcha, assinaram a minuta que trata da regulamentação da lei que cria a região, bem como o Conselho "O escritório regional da Metroplan vem buscando agilizar os trâmites necessários ao processo de regulamentação, por meio do diálogo constante com as prefeituras. Objetivamos sanar suas dúvidas e envolvê-las na construção de soluções que contribuam para a regulamentação", declarou.

Atualmente, 14 municípios compõem a Região Metropolitana da Serra Gaúcha: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza e São Marcos. Também participaram da reunião, como representantes da Metroplan, o arquiteto e urbanista Ivan Silva e a assistente administrativa Monique Bagatini.