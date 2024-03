Abertas as inscrições para concurso público na prefeitura de Venâncio Aires

Estão oficialmente abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Venâncio Aires. Com uma ampla gama de oportunidades em diversas áreas, os candidatos têm a chance de concorrer a 20 vagas de setores como saúde, educação, meio ambiente e administração. As inscrições seguem até o dia 12 de abril e a prova está programada para ocorrer no dia 4 de maio.

O edital completo, contendo informações detalhadas sobre os cargos, requisitos e procedimentos de inscrição, está disponível no site da prefeitura. A organização do certame está sob a responsabilidade da Fundatec. As inscrições variam de R$ 60 a R$ 180, e os salários oferecidos entre R$ 1,8 mil e R$ 19,7 mil, dependendo do cargo e da qualificação exigida. A homologação dos resultados está prevista para o início de julho, respeitando o prazo eleitoral de três meses estabelecido pela legislação.