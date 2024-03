Estrada em área turística é asfaltada em São Francisco de Paula

Foi inaugurada esta semana a nova pavimentação asfáltica da Estrada da Carapina, em São Francisco de Paula, na Serra gaúcha. Ao todo foram dois quilômetros de pavimentação em um investimento de mais de R$ 3,4 milhões, divididos entre recurso próprio e recurso via Pavimenta RS, do governo do Estado. A comemoração ficou por conta da inédita Corrida de Carrinho de Lomba da Carapina, que reuniu diversas pessoas em um uma competição super amigável para inaugurar o novo asfalto.

A obra de pavimentação, que dá acesso a diversos empreendimentos turísticos, como parques e pousadas e também atende uma grande comunidade residencial, era uma demanda antiga dos moradores e investidores que sofriam com a dificuldade de acesso, principalmente em períodos de chuva. A obra é considerada a primeira pavimentação rural do Pavimenta São Chico, projeto de infraestrutura urbana e rural que já chegou a quase 100 ruas do município.

O prefeito, Marcos Aguzzolli, destacou que essa obra é mais uma etapa de um grande projeto para levar infraestrutura para regiões turísticas do município. "Precisamos dar condições para que nossos turistas e empreendedores tenham um acesso digno e seguro e assim fomentar ainda mais o turismo no nosso município. É extremamente importante deixar os acessos aos empreendimentos em boas condições de trafegabilidade", ressaltou o prefeito.