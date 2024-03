UTI do hospital de Arroio do Meio ganha equipamentos

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José, de Arroio do Meio, teve mais uma etapa concluída. Foi entregue na terça-feira (19), dia do aniversário de 74 anos da casa hospitalar, o parque tecnológico dos 10 leitos da UTI adulta. A solenidade contou com a presença da Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann, de líderes municipais e regionais,. Os equipamentos adquiridos por meio de recursos municipais, estaduais e federais têm um investimento de R$ 2,1 milhões.

Esta é a segunda fase das três necessárias para a inauguração da UTI, incluindo o seu funcionamento. A terceira e última etapa inclui o credenciamento da unidade junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Presidente da Comissão Pró-UTI, Joner Kern relembrou o início do movimento que levou à construção do espaço. A UTI conta com aproximadamente 400 metros quadrados e poderá atender a demanda do município de Arroio do Meio e região.

Para o diretor-geral de Operações de Saúde da Rede de Saúde Divina Providência, José Clóvis Soares, a UTI é necessária e sua construção somente foi possível a partir do movimento da comunidade e o apoio dos governos municipal, estadual e federal. "Este espaço é conquista de um trabalho conjunto. O assunto vem sendo discutido desde 2012, mas foi no período da pandemia que vimos o quanto ela é importante para o município e região", disse o diretor

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, enalteceu o trabalho da comunidade que se envolveu nessa obra, reforçando a qualidade dos serviços prestados pela rede Divina Providência. "Temos que reconhecer o trabalho da equipe do hospital. Por sua vez, o governo do Estado vem se fazendo presente quando o assunto é Saúde, pois sabe do impacto dessa área na vida da população", complementou.