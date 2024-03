Carnaval de Rua de Guaíba é confirmado para o sábado

A Prefeitura de Guaíba confirmou a realização do Carnaval de Rua 2024,. Os desfiles estão marcados para o dia 23 de março, sábado, com início às 19h e previsão de encerramento por volta das 5h da manhã. O evento acontecerá na avenida Nestor de Moura Jardim, transformada em Passarela Liberato Garcia para a ocasião, com uma ampla estrutura de arquibancadas, lounges, camarotes e uma variada praça de alimentação com food-trucks para atender a todos os visitantes.

As atrações confirmadas incluem as Escolas de Samba Império Mirim, Estado Maior da Colina, Academia de Samba COHAB Santa Rita e Império Serrano, além dos Blocos Carnavalescos Nós os Vá Idosos, Teu Camarote, Carimba que é Top, os Carboneiros, Os Bohemios e o Bloco do Bartira.

O empresário Lucca Rossi, conhecido por suas atividades no mundo social e de entretenimento, será presença VIP no carnaval de Guaíba. Pelo sétimo ano consecutivo, ele assina um dos espaços mais concorridos do carnaval fora de época da cidade, marcado para o dia 23 deste mês, a partir das 21h, agora denominado Camarote Eco Vip do Lucca Rossi, com foco em questões ambientais, sociais e de governança.

Espera-se que o carnaval de Guaíba 2024 receba mais de 30 mil pessoas, celebrando a diversidade e prestigiando os blocos e escolas de samba locais, além das convidadas de Porto Alegre. No site da Secretaria de Turismo e de Cultura de Guaíba é possível conferir a programação completa.