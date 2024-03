Santa Rosa ganhará ginásio municipal e centro de eventos

A prefeitura de Santa Rosa anunciou, nesta terça-feira, duas obras de grande porte para a cidade. O prefeito Anderson Mantei confirmou que a cidade vai receber um novo ginásio e um centro de eventos. O anúncio foi feito durante o primeiro Café de Negócios de 2024, promovido pelo Sindilojas.

O Centro de Eventos no Parque de Exposições irá atender uma ampla gama de eventos, desde congressos, festivais, eventos escolares, jantares, conferências, cerimônias e palestras, além de abranger arte e cultura. O objetivo do local será oferecer a flexibilidade de acomodar eventos tanto em espaços fechados, quanto em áreas ao ar livre.

As obras vão ser realizadas em uma área de 3.200 metros quadrados, estrutura metálica e estrutura pré-moldada em concreto, capacidade para até 1.600 pessoas sentadas e aproximadamente 145 mesas. Um dos diferenciais desta obra será o design arquitetônico, que vai priorizar a utilização de tecnologias avançadas que otimizam custos, além de incorporar elementos de sofisticação, conforto, modernidade e práticas sustentáveis. O Centro de Eventos será esculpido no formato do grão de soja, como forma de valorização ao título que Santa Rosa recebeu em 2022, de Berço Nacional da Soja.

O prefeito também assinou, no mesmo evento, a ordem de início do novo Ginásio Municipal. Serão investidos mais de R$ 16 milhões nesta obra. O local será construído com capacidade para mais de 4 mil pessoas, sendo 2.100 sentadas. Além disso, o projeto contempla quadras com as metragens exigidas para campeonatos de todas as modalidades esportivas e um amplo espaço para shows e eventos do município.

O novo ginásio de Santa Rosa ficará em um terreno com frente para avenida América, fundos da Secretaria Municipal de Obras, no bairro São Francisco. Além do palco para shows, o espaço vai contar com sala de apoio à imprensa, vestiários, sanitários, vagas de estacionamento, iluminação e serviço de venda de alimentos.

O prazo de execução será de 450 dias corridos (15 meses) para a execução das obras, conforme o contrato. "Esta será uma das mais importantes obras que vamos realizar, algo extraordinário, visto só em grandes metrópoles", afirmou o prefeito, durante o anúncio.