Espaço às margens do rio Taquari é inaugurado em Estrela

O fim de semana foi marcado pela inauguração do novo espaço de lazer e turismo no município de Estrela, no Vale do Taquari. Batizada de Trilha do Fritz, o percurso conta com estrutura suspensa, mirante ao Rio Taquari, píer e espaços de convivência em meio às árvores.

O trecho de 300 metros percorre o Parque da Lagoa e a Escadaria, outros pontos tradicionais da cidade que têm a natureza como reforço. Além de valorizar o espaço turístico da cidade, a construção busca estabelecer a proximidade entre a população com o meio ambiente. O nome Trilha do Fritz é uma homenagem ao antigo empresário e líder comunitário de Estrela, Friedrich Wilhelm Seyboth, popularmente conhecido por Tio Fritz. Costeando o rio Taquari o espaço é aberto para visitação.

A secretária executiva da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Vanessa Spindler, participou do evento e conheceu o local. Segundo ela, o espaço irá contribuir para o desenvolvimento turístico da cidade, além de colaborar com mais um local a ser visitado na região. "O importante lançamento da trilha, em Estrela, é mais uma opção para moradores e turistas contemplarem o rio Taquari. O destaque também está no turismo sustentável, que baseado na preservação ambiental possibilita a integração do homem com a natureza", comenta.