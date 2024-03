Câmeras ajudam a reduzir índices criminais em Caxias do Sul

Desde que o Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (CIOp) foi inaugurado, em outubro do ano passado, os índices de segurança pública tiveram melhora, de acordo com levantamento feito pela prefeitura. O CIOp é composto por 275 câmeras de monitoramento que fazem parte do sistema de cercamento eletrônico da cidade, pensado para aprimorar o sistema de segurança pública do município. Nele trabalham 40 funcionários, entre policiais militares, guardas municipais, fiscais de trânsito e policiais civis, que monitoram vias importantes da cidade.

Nos casos de roubo a pedestre houve uma diminuição, se considerado o período de 12 meses. Antes eram 745 ocorrências, com uma média diária de dois assaltos por dia. Nos últimos seis meses foram 282, com média diária de 1,6 e nos últimos três meses, já com as câmeras de monitoramento, foram 131 ocorrências, com média diária de 1,4. Já nos casos de roubos a pedestre na área central, a média diária de registros nos últimos 12 meses de menos de uma ocorrência diária.

Os roubos de veículos também tiveram redução na cidade da Serra gaúcha. De outubro de 2023 a fevereiro deste ano, período em que o CIOp já estava em funcionamento, foram 67 ocorrências. No período anterior - outubro de 2022 a fevereiro de 2023 - foram 111, ou seja, uma queda de aproximadamente 40%. Já os roubos em estabelecimentos comerciais diminuíram quase 30%, se comparados os meses de janeiro de 2023 e janeiro de 2024.

"O Centro Integrado, tanto quanto ao monitoramento e cercamento eletrônico, foi fundamental para o município de Caxias do Sul, pois temos a integração entre os órgãos de segurança, ou seja, tanto estaduais, municipais e federais, e também a situação relativa ao investimento qualificado. O investimento foi fundamental, o que significa a redução da criminalidade, mas também relativa à economia. Tem muito a ver com a economia do município no momento em que nós temos segurança," destaca o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva.