Curso de português para migrantes abre inscrições em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul abriu inscrições para curso de português para migrantes, a partir de 18 anos, residentes no município. As aulas serão ministradas de forma presencial, de 9 de abril a 20 de junho, nas terças e quintas à tarde. Ao concluir o curso, os participantes receberão um certificado de proficiência, ferramenta valiosa para os que estão em processo de naturalização brasileira.

A ação faz parte do programa Capacita Caxias, voltado à qualificação gratuita e promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação. "Nos cursos que foram disponibilizados ano passado pelo Capacita Caxias, muitos dos participantes eram de outras nacionalidades e identificamos dificuldades com a língua portuguesa. Inclusive, um dos cursos foi ministrado em espanhol para que eles tivessem uma melhor compreensão. Então, este curso de português vem para ajudá-los com o domínio da língua e, consequentemente, oportunizar uma melhor empregabilidade", destaca o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Élvio Gianni.

Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de março, através do formulário que se encontra disponível no site da prefeitura, na aba Capacita Caxias, em Inscrições Abertas. Os inscritos passarão por uma seleção realizada pelo Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) e os selecionados serão divulgados no dia 2 de abril.

"Realizar o curso de português significa para nós, criar novas oportunidades para os migrantes que residem em Caxias do Sul. Romper a barreira do idioma é um passo fundamental para promover uma integração eficaz e um melhor acolhimento pela comunidade local", afirma o assistente de responsabilidade social do CAM, Gabriel Scalabrin Fontoura.