Santa Cruz do Sul vai promover 12 tipos de cursos gratuitos

Um convênio entre o governo do Estado e a prefeitura de Santa Cruz do Sul vai proporcionar capacitação e qualificação profissional a pessoas que estejam desempregadas ou subocupadas, tornando-as aptas a exercerem uma nova atividade. Trata-se do Programa RS Qualificação, que está destinando para o município 245 vagas em 12 diferentes cursos profissionalizantes.

Santa Cruz do Sul está entre as 200 cidades do Rio Grande do Sul contempladas com os cursos e pela quantidade de vagas disponibilizadas só ficou atrás de Porto Alegre. Para viabilizar o programa, o Estado vai repassar R$ 131.979,07, com uma contrapartida municipal. A secretaria municipal de Desenvolvimento Social ficará responsável pelas inscrições para preenchimento das vagas no Cras Central e também pela captação dos alunos nos territórios de abrangência do Cras Integrar, no bairro Bom Jesus, e Cras Beatriz Frantz Jungblut, no bairro Santa Vitória.

As inscrições inicia na semana que vem e será dada ampla divulgação dos cursos junto às famílias incluídas no CadÙnico e participantes dos projetos sociais da prefeitura. Os cursos serão desenvolvidos nas escolas do Senai e do Senac. O primeiro vai ofertar capacitação para formação de torneiro mecânico, soldador, mecânico industrial, leitura e interpretação de desenho industrial, operador de empilhadeira e robótica. Já o segundo terá formação de técnicas em vendas, técnicas básicas de auxiliar administrativo, logística - gestão de estoque, vendedor de alta performance, técnicas de atendente comercial e analista de marketing digital em mídias sociais.

Durante o lançamento do Programa RS Qualificação, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, César Cechinato, fez uma apresentação detalhada do convênio e destacou que o desafio a partir de agora é buscar o público para preencher as vagas. "Temos que direcionar esforços para atingirmos nossos objetivos e alcançarmos 99,9% de presença nos cursos", observou.

Cechinato destacou a qualidade da formação que está sendo proporcionada através de instituições de reconhecimento nacional como o Senai e o Senac e também a questão da gratuidade. Jovens com idade entre 18 e 24 anos, que não trabalham e nem estudam são, para ele, uma preocupação e devem ser um dos alvos do programa. A chamada "geração nem nem", apontada frequentemente em pesquisas, não consegue seguir no estudo formal e encontra dificuldades para se inserir no mercado de trabalho por diversas causas.

Segundo Cechinato, vários municípios que firmaram convênio para o RS Qualificação terão que devolver recursos porque não conseguem atrair público. "Temos que comunicar e chamar as pessoas, o RS Qualificação é um programa ambicioso por parte do governo do Estado e mais uma vez Santa Cruz é diferenciada, somos a segunda cidade mais aquinhoada com vagas, ficamos atrás apenas de Porto Alegre", comemorou.