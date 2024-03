Confirmadas as primeiras empresas que irão ocupar o CIT, em Novo Hamburgo

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, confirmou o o nome das primeiras empresas que irão integrar o Centro de Inovação Tecnológica (CIT), no bairro Canudos. O anúncio foi feito durante a Fimec.

As empresas já confirmadas para o CIT são Unimed Vale do Sinos, Tintas Killing, Cigam Software de Gestão, Sicredi Pioneira, SX Negócios, Mav Tecnologia, Otimize, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo (IENH), Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos (ACI-NH/CB/EV/DI), Feevale, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os setores do couro, calçados e Afins (Abrameq), Fundação Liberato Salzano Veira da Cunha e Ecoinove.

Além de abrigar as novas tendências do mercado com diversas empresas e startups, o CIT também funcionará como laboratório para alunos da rede pública do município. "Vamos abrir espaço para o desenvolvimento de novas competências para a cidade", conclui a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Paraskevi Bessa-Rodrigues. A abertura do espaço ainda não tem data confirmada para ocorrer.