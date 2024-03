Cerimônia marca reabertura do ginásio Coelhão, em Guaíba

O Ginásio de Esportes Dr. Ruy Coelho Gonçalves, conhecido como Coelhão, em Guaíba, na Região Metropolitana, será reinaugurado no sábado (16), às 11h, com uma programação especial de vários jogos. O local passou recentemente por uma reforma abrangente para atender melhor à comunidade esportiva. O custo total dos recursos utilizados na reforma foi de R$ 549.6 mil.

As mudanças incluem pintura nova da quadra poliesportiva, reforma geral dos vestiários e sanitários (masculino e feminino), construção de sanitário PNE (Portadores de Necessidades Especiais), reforma das arquibancadas com construção de passeio para o público, entre outras melhorias. Todas as alterações foram planejadas para se adequar ao Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e proporcionar melhorias à comunidade.

A programação de retomada das atividades do Coelhão começa às 9h com Câmbio 3ª Idade e dança, seguido pela cerimônia de descerramento da placa de reinauguração às 11h. Mais tarde, ao meio-dia, haverá o torneio de futsal das escolinhas, seguido por um jogo de exibição de handebol feminino à noite, entre outras atividades esportivas.

No domingo, as atividades continuam com o torneio nas fases finais e premiação pela manhã, seguido por jogos de exibição de futsal e voleibol durante a tarde e à noite. A capacidade de ocupação do ginásio será determinada pela vistoria dos bombeiros para a aprovação do PPCI, estimada entre 450 a 500 pessoas..