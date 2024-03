Pelotas terá verbas para construir Parque Estrada do Engenho

O projeto de construção do Parque Estrada do Engenho, em Pelotas, irá seguir adiante. Durante o Connex, o governador Eduardo Leite, acompanhado pela prefeita Paula Mascarenhas e pelo secretário em exercício de Turismo do Estado, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, anunciou o investimento de mais de R$ 17 milhões, de parte do governo gaúcho, pelo programa Avançar Turismo, e da contrapartida de aproximadamente R$ 3 milhões do município para transformações na área onde se situam os diques de contenção do canal São Gonçalo.

Com esse investimento, o Estado consolida a sua terceira participação na revitalização daquela área da cidade, junto ao São Gonçalo. A primeira foi de origem habitacional, colaborando com recursos, junto com o Ministério Público, para construção de moradias que viabilizaram a realocação das famílias que moravam em zona de risco à beira do canal. A segunda foi a cobertura financeira para a infraestrutura da Estrada do Engenho, com pavimentação, iluminação, drenagem, passeios públicos, meios-fios e sinalização. A terceira é a de construção do Parque.

O contrato que confirma o investimento para construção do Parque da Estrada do Engenho foi assinado pelo governador, pela prefeita, pelo secretário estatual de Turismo e pelo secretário municipal de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaefer, mediante aplausos do público do Connex, que lotou o lounge do Senac.

Schaefer destacou que, a área degradada dará lugar a um ponto turístico com a execução do projeto do Parque. "Haverá espaço para food trucks, duas academias ao ar livre, dois playgrounds, passarelas, ciclovia e vegetação qualificada, composição florística e outras benfeitorias. É um importante passo turístico para aproveitamento do potencial hídrico do sul do Estado", salientou.

O secretário de Turismo do Estado afirmou que, em Pelotas, em cima de um problema social, surgiu uma oportunidade turística capaz de inserir a cidade no comportamento do turismo náutico. "Pelotas é polo turístico da região que tem uma das maiores extensões de águas das Américas e um parque linear integra o turismo e o meio ambiente", complementou.